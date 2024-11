Onde assistir ao jogo do Inter Miami, de Messi, contra o Atlanta

Já o Inter Miami foi o primeiro colocado da Conferência do Leste, com 74 pontos. Por ter a melhor campanha geral da fase de classificação, foi escolhido pela MLS e pela FIFA como o time convidado para o Mundial de Clubes, o que gerou muita polêmica, já que este é o único não campeão de competição continental entre os 32 concorrentes ao torneio da FIFA, que será em junho, nos Estados Unidos. Muitos consideraram uma escolha política, já que o Inter Miami conta com dois astros mundiais: Messi e Suárez.

Na fase de grupos, o Atlanta (que é a franquia mais valiosa da Liga, segundo a Forbes) ficou apenas em nono lugar na Conferência do Leste. Com isso, jogou uma repescagem contra o Montreal. Levou a melhor e avançou aos playoffs.

Atlanta e Inter Miami jogam neste sábado (2/11), às 20h (de Brasília), o jogo 2 da primeira fase dos playoffs da MLS. A partida será no Mercedes-Benz Arena, casa do Atlanta, que precisa vencer. Afinal, o jogo 1 terminou com a vitória do Inter Miami (2 a 1) . Um novo triunfo classifica o time de Messi e Suárez à próxima fase.

“Não imaginava que a gente chegasse até aqui e cá estamos. Era aqui que meus jogadores queriam estar. Temos uma tarefa difícil no sábado, mas estamos em casa. Estamos confiantes de que haverá um bom público lá. Será uma alegria no sábado à noite simplesmente ir brincar e aproveitar o momento”, disse Valentino, que contará com seus dois principais jogadores: o goleiro Guzan, que aos 40 anos está mostrando muita segurança, e o apoiador Saba Lobjanidze, que é o grande destaque e seu artilheiro na MLS, com dez gols.

Como está o Inter Miami, de Messi e Suárez

Apesar de jogar fora de casa, o Inter Miami é favorito, pela maior qualidade do elenco e pela campanha. Afinal, foram 34 pontos a mais do que o Atlanta na fase de classificação. O ataque é a grande força do Inter Miami, que conta com Suárez e Messi. O uruguaio é o artilheiro, com 21 gols, enquanto Messi vem logo a seguir, com 20 gols e incríveis 17 assistências. Não por acaso, os dois astros estão na disputa pelo prêmio de MVP da temporada. Além deles, o técnico Tata Martino é finalista de melhor técnico, o espanhol Jordi Alba é finalista como melhor defensor e o uruguaio Diego Gomes é o melhor atleta jovem.

O técnico Tata Martino vai escalar força máxima, mas ainda tem uma dúvida. O espanhol Busquets ainda se recupera de lesão e pode ser um desfalque.

“Mas creio que posso contar com ele”, disse Martino, que respondeu a muitas perguntas sobre o que a imprensa ventilou sobre uma possível contratação de Neymar em 2025 para reeditar o trio com Suárez e Messi (MSN), que brilhou intensamente no Barcelona na década passada.