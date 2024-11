Nonato deve voltar a ser relacionado, enquanto Thiago Silva é dúvida no Fluminense

Volante está recuperado de uma fratura no nariz e deve pintar na lista, porém presença do 'Monstro' ainda é incerta diante do Grêmio

Após o revés para o Vitória, o Fluminense viu a zona de rebaixamento se reaproximar restando sete rodadas para o fim do Brasileirão. Assim, a equipe carioca entra em campo nesta sexta-feira (1), para medir forças com o Grêmio, às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 32ª rodada.

No momento, o tricolor de Laranjeiras soma 36 pontos, apenas dois à frente do Red Bull Bragantino, primeiro time presente no Z4. Dessa forma, o foco é contar com a força da torcida para voltar a vencer na competição e buscar os tão sonhados 45 pontos para a permanência.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O técnico Mano Menezes, então, contará com o retorno de Facundo Bernal, que esteve suspenso diante do Leão da Barra, em Salvador. Além disso, Nonato está recuperado de uma fratura no nariz e tem participado das atividades no CT Carlos Castilho sem o auxílio da máscara de proteção. A tendência é que ele reapareça entre os relacionados nesta sexta-feira (1). A informação é do portal ‘ge”.