Newcastle x Arsenal: onde assistir, escalações e arbitragem

As emoções da Premier League 2024/25 estão de volta. Neste sábado (2), Newcastle e Arsenal se enfrentam às 9h30 (de Brasília), no St. James’ Park, na partida de abertura da 10ª rodada do Campeonato Inglês. Será uma oportunidade dos Gunners conquistarem os três pontos fora de casa para voltar à briga pela liderança.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

Como chega o Newcastle

O Newcastle não faz um grande início de temporada na Premier League e aparece apenas na 12ª posição, com 12 pontos. No entanto, a equipe chega embalada após eliminar o Chelsea na Copa da Liga Inglesa.