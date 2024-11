Na final do Brasileirão sub-17, Gustavo Félix se inspira em ídolo do Fluminense: ‘Grata coincidência’

Goleiro leva em seu sobrenome a lembrança de um dos maiores ídolos da história do clube, que enfileirou títulos e foi tri com a Seleção

A vida pode ser marcada por coincidências e histórias marcantes, e no mundo do futebol não é diferente. Gustavo Félix, goleiro do sub-17 do Fluminense, carrega em seu sobrenome a lembrança de um dos maiores ídolos da história do clube. Assim, o jovem se inspira no lendário arqueiro para também fazer história com a camisa tricolor e um dia chegar à Seleção Brasileira.

“Conheço, sim, a história do Félix. Comecei a acompanhá-la quando cheguei ao Fluminense e vieram até mim falando que eu tinha um sobrenome muito forte. Perguntaram até se tínhamos algum grau de parentesco, mas eu disse que não. É uma grata coincidência. Depois de saber que ele foi goleiro do Fluminense e da Seleção Brasileira, pesquisei a fundo e venho me inspirando cada dia mais nele”, disse.

Nesse sentido, com a camisa tricolor, Félix foi campeão do Carioca em 1969, 1971, 1973, 1975 e 1976 e estava no elenco do primeiro título do Campeonato Brasileiro, em 1970. Ídolo, atuou em 352 partidas entre 1968 e 1978 pelo clube carioca, sempre com ótimos reflexos e bom posicionamento. Pela Seleção Brasileira, ‘Papel’ fez parte do elenco que conquistou o tri da Copa do Mundo de 1970, no México.