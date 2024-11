Momento decisivo para permanência: confira a agenda do Fluminense em novembro

Tricolor de Laranjeiras terá três partidas no Maracanã, no mês, para sacramentar a permanência na elite do futebol brasileiro Crédito: Jogada 10

Forte como mandante, o Fluminense luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro e terá em novembro o momento crucial da temporada. Afinal, a equipe atuará em três oportunidades no Maracanã e caso consiga os nove pontos chegará ao tão sonhado número de 45 pontos para a permanência na primeira divisão. Dessa forma, o Tricolor entra em campo logo no primeiro dia do mês, nesta sexta-feira (1), às 21h (de Brasília). O confronto será com o Grêmio, que também está na briga para fugir do Z4, no Rio de Janeiro. Apesar de ter eliminado o adversário na Libertadores, o time terá que quebrar um jejum de cinco anos sem vencer a equipe gaúcha em solo carioca, pela competição nacional. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na sequência, o técnico Mano Menezes reencontra o adversário de sua estreia no comando do Fluminense: o Internacional. Esta será a única partida longe do Rio de Janeiro em novembro e o foco é trazer um bom resultado para dar tranquilidade na reta final do campeonato. O duelo acontece no dia 8, mais uma sexta, às 19h (de Brasília).

Com horário ainda a definir, o time carioca terá mais um duelo de tricolores em novembro. Assim, no dia 20 (quarta-feira), o adversário será o Fortaleza, que briga na parte de cima da tabela, também no Maracanã. Força da torcida e casa cheia Quatro dias depois, 24 (domingo), o Fluminense encara mais um confronto direto na luta contra o rebaixamento. Nesse sentido, diante do Criciúma, a torcida promete mais uma vez lotar o Maracanã para empurrar os comandados do técnico Mano Menezes rumo ao triunfo.

Assim, restarão apenas mais três rodadas para o fim da competição, diante de Athletico e Palmeiras, fora, e Cuiabá, em casa. Há também a possibilidade de a partida com o Furacão, válida pela 36ª rodada do Brasileirão, ser realizada no último dia de novembro, a depender da CBF. Por fim, o revés para o Leão da Barra fez a distância do Tricolor para o Z4 diminuir. Com 36 pontos, a equipe carioca tem dois de vantagem para a primeira equipe da zona de rebaixamento, que é o Red Bull Bragantino, com 34. Confira os jogos do Tricolor em novembro Brasileirão

Fluminense x Grêmio – Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

01/11 (sexta-feira), às 21h