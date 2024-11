Marinho revida provocação a jogador do Corinthians depois de eliminação

O atacante Marinho, do Fortaleza, roubou a cena, na noite da última quinta-feira (31/10), por provocação ao Corinthians. Isso porque a equipe paulista não conseguiu a vaga para a final da Sul-Americana, com a derrota de virada para o Racing, fora de casa. Com isso, o jogador do Leão do Pici entendeu que era o momento ideal para revidar zoação do zagueiro Cacá, do Timão.

“’K’ contra o Flamengo, ‘k’ contra o Racing. Usando tua frase comigo, pode chorar”, disparou Marinho.

A letra k faz referência à maneira que se utiliza nas redes sociais para indicar uma risada. O jogador do Fortaleza também fez alusão a uma outra eliminação do Corinthians, mas na Copa do Brasil, que ocorreu em embate com o Rubro-Negro.