Mano se irrita com Marcelo e muda alteração no empate do Fluminense

Lateral entraria no lugar de Lima, mas treinador desistiu da substituição e ainda deu um pequeno empurrão no jogador do Tricolor Crédito: Jogada 10

Um lance polêmico aconteceu entre os tricolores no empate entre Fluminense e Grêmio, pela 32ª rodada do Brasileirão. Aos 45 minutos da etapa final, o técnico Mano Menezes se desentendeu com o lateral-esquerdo Marcelo à beira do gramado, deu uma bronca no lateral e desistiu de colocá-lo no jogo. Marcelo entraria no lugar de Lima. Mano passava orientações para o lateral, mas, aparentemente, se irritou com algum comentário e mandou o jogador retornar ao banco.