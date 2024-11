Manchester United anuncia a contratação do técnico Rúben Amorim

Treinador assina contrato com os Red Devils até 2027, porém só fará sua estreia à beira do campo após a pausa para a Data-Fifa

O Manchester United anunciou, nesta sexta-feira (1), a contratação do técnico Rúben Amorim, que estava no comando do Sporting, de Portugal. Assim, o clube inglês confirma o sucessor de Erik Ten Hag, que não resistiu à pressão pelos maus resultados e foi demitido. O novo treinador assinará contrato até 2027, com opção de extensão de vínculo por mais um ano.

Por outro lado, o comandante só iniciará o trabalho nos Red Devils no dia 11 de novembro, no início da pausa para a próxima Data-Fifa. Afinal, o clube português exigiu o cumprimento de um aviso prévio para a liberação do treinador e irá ao mercado para encontrar um substituto.

Até lá, o auxiliar Ruud Van Nistelrooy comandará a equipe inglesa em três partidas, diante de Chelsea, PAOK e Leicester. A tendência é que Amorim estreie à beira do campo no dia 24 de novembro, contra o Ipswich Town, pela Premier League.