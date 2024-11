Lucas Piton recebe camisa comemorativa das mãos de ídolo do Vasco

O lateral-esquerdo Lucas Piton, do Vasco, recebeu das mãos do ídolo Felipe, uma camisa especial em celebração aos seus 100 jogos pelo Cruz-Maltino. Felipe, que também atuava na lateral esquerda, é atual diretor técnico do clube, contratado em julho pelo presidente Pedrinho.

Destas 21 participações em gols, 13 foram na atual temporada, aliás. Ele marcou seis vezes, configurando 2024, assim, como o ano mais artilheiro de sua carreira. E não só isso: suas sete assistências também representam o maior número em uma mesma temporada.

Com 48 partidas no ano, Lucas Piton é titular absoluto do time do técnico Rafael Paiva. Ele foi importante especialmente na campanha da Copa do Brasil, onde o Vasco chegou até a semifinal. No torneio, ele foi o segundo jogador com mais participações em gols da equipe (cinco), atrás apenas de Vegetti, artilheiro da competição com sete gols.

Recentemente, por ter passado por maratona de jogos ao longo da temporada, foi poupado do duelo contra o Cuiabá, no último dia 24, entrando apenas no segundo tempo. Depois, voltou à titularidade contra o Bahia, em vitória por 3 a 2, também em São Januário.