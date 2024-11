Liverpool x Brighton: onde assistir, escalações e arbitragem

Em casa, os Reds precisam da vitória para se manter na briga pela liderança. Após ver o City assumir a ponta, o Liverpool está com 22 pontos, na segunda posição, com um a menos que os atuais campeões. Ou seja, o time comandado pelo técnico Arne Slot precisa fazer o dever de casa e torcer por um tropeço do rival para reassumir a ponta da tabela.

Para isso, o técnico Arne Slot poupou vários jogadores na classificação para as quartas de final da Copa da Liga Inglesa, que devem voltar ao time titular neste sábado.

Porém, o time segue com alguns desfalques no elenco. Isto porque o goleiro Alisson, com o meio-campista Harvey Elliot e com os atacantes Diogo Jota e Federico Chiesa, lesionados, serão baixas nesta rodada.

Como chega o Brighton

Por outro lado, o Brighton é o 6º colocado da Premier League e vem de uma eliminação na Copa da Liga Inglesa para o próprio Liverpool. Já no Campeonato Inglês, o time ficou no empate por 2 a 2 com o Wolverhampton, na rodada passada.