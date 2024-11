Leverkusen empata com Stuttgart na abertura da 9ª rodada da Bundesliga

Por outro lado, o Stuttgart chegou aos 13 pontos e segue na 7ª posição, a primeira fora da zona de classificação para as próximas competições europeias. No entanto, a equipe ainda pode ser ultrapassada no decorrer da rodada.

Dessa maneira, o Leverkusen chegou ao segundo empate consecutivo no Campeonato Alemão e se complicou na briga pela liderança. Isto porque os atuais campeões chegaram aos 16 pontos, na terceira posição, com quatro a menos que o líder Bayern de Munique, que ainda entra em campo nesta 9ª rodada.

Leverkusen e Stuttgart fizeram um grande jogo na abertura da 9ª rodada da Bundesliga 2024/25, mas os times não conseguiram tirar o zero do placar na BayArena. O time comandado pelo técnico Xabi Alonso dominou a maior parte do jogo, mas parou na trave e na grande atuação do goleiro Nubel, o melhor em campo.

Leverkusen x Stuttgart

Em casa, o Leverkusen dominou os primeiros 45 minutos, mas não conseguiu tirar o zero do placar. Isto porque o goleiro Nubel, do Stuttgart, fez ao menos três defesas importantes. Os donos da casa tiveram uma marcação alta e conseguiram pressionar a saída de bola dos adversários para manter o controle da partida.

Na segunda etapa, o jogo esteve um pouco mais aberto, porém, o Leverkusen seguiu com as melhores chances. Logo aos sete minutos, Boniface finalizou na trave e levou perigo ao gol do Stuttgart. Contudo, Nubel seguiu como grande destaque do jogo e, novamente, fez ao menos três grandes defesas para confirmar o empate sem gols na BayArena. Na principal delas, o goleiro salvou uma finalização cara a cara com o atacante Boniface, que não estava com a pontaria em dia.