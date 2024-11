Jornal espanhol detona Gabigol e Lorran, do Flamengo, por vídeo provocativo a Rodri

O vídeo em que Lorran e Gabigol debocham da vitória de Rodri ao Ballon d’Or, antes do treino no Ninho do Urubu, ganhou repercussão internacional. Um dos principais veículos esportivos da Espanha, o jornal ”AS”, detonou a postura dos jogadores do Flamengo e tratou o episódio como ”inadmissível”.

“Inadmissível a rejeição de dois brasileiros a Rodri pela Bola de Ouro. Lorran e Gabigol publicaram em suas edes sociais este vídeo em que faltam ao respeito ao meio-campista espanhol por seu prêmio. Também insultaram a France Football”, dizia um trecho da matéria.

Lorran inicia o vídeo debochando da vitória do volante espanhol do City ao prêmio de Melhor do Mundo. “Bora treinar, né, tropa? A única pessoa que ganha prêmio sem fazer nada é o Rodri”. Gabigol aparece na sequência e complementa com crítica à organizadora do evento: “France Football, malucão”.