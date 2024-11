Jorge Jesus pede calma com Neymar, mas faz críticas a convocação de Dorival

O técnico do Al-Hilal afirma que o comandante da Seleção Brasileira não assiste aos jogos de Renan Lodi e que o lateral merecia ser convocado

O técnico Dorival Jr convocou, nesta sexta-feira (01), a equipe para os jogos das eliminatórias contra Uruguai e Venezuela. Ele ainda não contará com Neymar, mesmo com o craque já recuperado, o que gerou críticas de Jorge Jesus, técnico do Al-Hilal.

Após o empate de sua equipe com o Al Nassr, de Cristiano, pelo campeonato saudita, o português, além de citar Neymar, também defendeu a convocação do lateral-esquerdo Renan Lodi, que participou do gol da equipe ao dar uma assistência.

