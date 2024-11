Hulk, do Atlético, na Seleção Brasileira? Dorival explica se o atacante tem chances

Aliás, Hulk não é chamado para a Seleção desde 2021, quando Tite o convocou. Dorival foi questionado se a idade do camisa 7 do Atlético impede a convocação.

O atacante Hulk vive mais uma grande temporada pelo Atlético e agora disputará duas finais com o time: a Copa do Brasil e a Libertadores. Assim, nesta sexta-feira (01), o técnico Dorival Jr. respondeu sobre uma possível convocação do atleticano para a Seleção Brasileira.

“Não tenho problema nenhum em relação à idade. As qualidades são muito importantes. Já conversamos bastante sobre isso com a comissão (Ganso e Hulk). Ouço muito para tomar as decisões mais acertadas possíveis. De repente, um ou outro nome fica de fora. Temos que ver de um sentido global, no que queremos para a equipe em determinado momento”, destaca Dorival.

Ele ainda lembra que Danilo, lateral-direito e capitão da Seleção Brasileira, tem 35 anos.

“Não há problema com a idade. O Danilo tem 33 anos e está na plenitude, nos dando uma boa resposta. Pensamos muito nesses nomes mencionados, mas, de repente, na frente, poderão ter oportunidade”, resume Dorival Jr.