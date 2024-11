Hugo Souza aponta ‘deslizes’ para eliminação do Corinthians

O goleiro Hugo Souza do Corinthians, lamentou a eliminação diante do Racing em jogo da semifinal da Sul-Americana. Após o jogo, o arqueiro disse que os “deslizes” foram cruciais para a derrota do clube, no El Cilindro e já projeta sequência no Campeonato Brasileiro.

“A gente não conseguiu em alguns momentos do jogo impor aquilo que queríamos. Não conseguimos ser um time incisivo dentro da nossa estratégia. Sabíamos que seria muito difícil e nos deslizes que a gente teve sofremos dois gols e isso não pode acontecer em uma semifinal. Não poderíamos falhar. Agora, é pensar para frente, corrigir os erros e seguir na nossa luta para honrar a camisa do Corinthians”, disse o goleiro Hugo Souza.