Francês: Lyon arranca empate contra o Lille nos acréscimos

O Lille chegou a seis jogos consecutivos sem perder no Campeonato Francês. Contra o Lyon, após a derrota para o Sporting na Champions, o time esteve perto de vencer, mas sofreu um gol nos acréscimos que resultou em um empate nesta 9ª rodada da Ligue 1. Assim, as equipes ficaram no empate por 1 a 1 no duelo equilibrado no estádio Pierre-Mauroy.

O Lille abriu o placar aos 17 minutos com gol de Jonathan David. O atacante aproveitou um erro de Maitland-Niles ao recuar a bola, interceptou a jogada, driblou o goleiro Lucas Perri e abriu o placar. Contudo, nos acréscimos da partida, o Lyon conseguiu o empate. Em um cruzamento da direita feito por Maitland-Niles, o jovem Malick Fofana, de 19 anos, finalizou com precisão para confirmar o placar de 1 a 1.

Dessa maneira, o Lille chega a 18 pontos e ocupa o terceiro lugar do Campeonato Francês, com um ponto de vantagem sobre os rivais. Por outro lado, o Lyon, com três pontos a menos, está na quinta posição.