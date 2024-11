Fluminense vence Palmeiras, no Allianz, e é bicampeão brasileiro Sub-17

Título vem com 2 a 0, fora, diante do atual bicampeão. Flu, que ganhou em 2020, é atual campeão da Copa do BR e recupera hegemonia na categoria

O Fluminense é o campeão do Brasileiro Sub-17 de 2024. Nesta sexta-feira (1/11), o Tricolor carioca venceu o Palmeiras, em pleno Allianz Parque, casa do Verdão, por 2 a 0. Como também venceu a competição em 2020, celebra o bicampeonato, acabando com a hegemonia do Palmeiras, que tentava o tri consecutivo. Os gols foram de Isaque, de pênalti, e Wesley Natã. O Tricolor foi muto superior no primeiro tempo, quando chegou aos seus gols. E soube administrar a vantagem no segundo tempo.

Foi jogo único, na casa do time de melhor campanha e, se terminasse em empate, a decisão seria nos pênaltis. Esta conquista mostra que, na categoria Sub-17, o Fluminense é o time a ser batido. Afinal, o Tricolor também é o campeão da Copa do Brasil.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Fluminense mata o jogo no primeiro tempo

O Fluminense, mesmo atuando em pleno Allianz Parque, foi superior e saiu com a merecida vantagem de 2 a 0 sobre o Palmeiras. E foi até foi barato, tamanha a consistência ofensiva de um time que criou as melhores chances, mas marcou duas vezes e teve um gol anulado por milímetros.