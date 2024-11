Flamengo terá sequência complicada em novembro. Confira!

O primeiro jogo do mês será o compromisso de ida da final da Copa do Brasil contra o Atlético. Jogo será no Maracanã Crédito: Jogada 10

O mês de novembro será o mais importante para o Flamengo, que vem de empate com o Internacional, na temporada. Afinal, além dos jogos da final da Copa do Brasil, o time carioca definirá a sua situação no Brasileirão. A sequência, aliás, conta com quatro partidas contra times mineiros. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O primeiro jogo do mês será contra o Atlético, pelo compromisso de ida da final da Copa do Brasil, no Maracanã. O confronto será no domingo.