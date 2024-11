Felipe Anderson não engrena e vê pressão por protagonismo no Palmeiras

A contratação que mais gerou impacto na última janela de transferência do Palmeiras, Felipe Anderson ainda não conseguiu demonstrar um grande desempenho. Apesar de assumir a titularidade pelo lado esquerdo do ataque, o jogador tem passado por oscilações e ainda não apresentou uma grande atuação com a camisa Alviverde.

Com dois gols e duas assistências em 18 jogos disputados, Felipe Anderson foi contratado pelo Palmeiras com uma grande expectativa. Ele chegou a ser apresentado no Allianz Parque e a torcida teve a oportunidade de escolher o número de sua camisa. O jogador acabou ficando com a 9, que era de Endrick. Contudo, toda essa comoção ainda não se justificou. Principalmente com Abel Ferreira.