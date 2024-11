Farense x Benfica: onde assistir e escalações pelo Campeonato Português

Na busca pelo líder Sporting, o Benfica volta a campo neste sábado (2), às 15h (de Brasília), para medir forças com o Farense, pela 10ª rodada do Campeonato Português. Sendo assim, o confronto entre o terceiro colocado e o lanterna acontece no Estádio de São Luís, na cidade de Faro.

Com apenas quatro pontos, os donos da casa tentam reagir na competição. Os Encarnados, por sua vez, vem de uma goleada por 5 a 0 sobre o Rio Ave na última rodada e ocupam a terceira colocação, com 19 pontos. No momento, está com onze atrás do líder, entretanto tem dois jogos a menos. O Porto, segundo colocado, tem 24 pontos.

Onde assistir

A partida deste sábado terá a transmissão do ESPN 2 (TV fechada) e Disney+ (streaming).