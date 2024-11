Dorival explica ausência de Neymar na convocação: ‘Poucos minutos’

Neymar voltou a atuar pelo Al-Hilal depois de um ano se recuperando de grave lesão no joelho. No entanto, ficou de fora da convocação de Dorival Júnior para as partidas do Brasil contra a Venezuela e Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O técnico, portanto, explicou em coletiva de imprensa que a minutagem do brasileiro em campo pesou para a decisão de não o chamar.

“Todos nós estamos muito atentos com a evolução. Ele já está praticamente totalmente recuperado, mas teve poucos minutos, foi o que pesou bastante. Ele se dispôs a estar aqui dentro. Gostaria muito de ser relacionado, mas ele também entendeu a situação, a condição em que se apresenta, a pouca minutagem em campo e as próprias cobranças que todos nós faríamos com ele no banco ou dentro de campo. Temos que respeitar o processo do clube. Um atleta do nível dele ter o prazer de estar aqui dentro sempre, isso para nós tem uma importância muito grande, mesmo ele não estando na totalidade de suas condições. Por isso, acredito que a gente tenha que valorizar essa postura que ele teve. Decidimos não trazê-lo para não precipitar”, disse.

A Seleção Brasileira vem de duas vitórias na competição e segue em busca de recuperação e de apresentar um bom futebol. O treinador reconhece que o momento não é o dos melhores.