Cristiano Ronaldo passa em branco, e Al-Nassr fica no empate com o Al-Hilal

Português tem chance, mas não foi eficaz no arremate. Os gols do jogo são marcados por Anderson Talisca e Milinkovic-Savic Crédito: Jogada 10

A capital Riad foi palco de um grande clássico do Campeonato Saudita. Nesta sexta-feira (1), o Al-Nassr ficou no empate em 1 a 1 com o Al-Hilal. O brasileiro Anderson Talisca abriu o placar para o time anfitrião, enquanto Milinkovic-Savic deixou tudo igual para a equipe de Jorge Jesus. Vale destacar que Neymar não atuou por não estar inscrito na competição. Foram os dois primeiros pontos perdidos pelo Al-Hilal. O time segue na liderança, agora com 25 pontos em nove rodadas, um a mais que o Al Ittihad. Já o Al-Nassr vem em terceiro, com 19. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os dois times volta a campo pelo Campeonato Saudita na próxima sexta-feira (8). O Al-Hilal recebe o Al-Ettifaq, às 11h45 (de Brasília). Já o Al-Nassr visita o Al-Riyadh, às 14h (de Brasília).

As equipes ainda estava se estudando em campo quando saiu o primeiro gol. Após passe preciso de Otávio, Anderson Talisca dominou e finalizou sem chances para o goleiro Bono. Em seguida, o também brasileiro Malcom chutou firme, mas Bento salvou. O jogo era lá e cá, com boas tramas ofensivas para ambos os lados. O Al-Hilal utilizava muito os flancos do campo, principalmente com o lateral-esquerdo Renan Lodi, que avançava com frequência e precisão. As redes balançaram mais duas vezes nos 45 minutos iniciais, mas ambos os gols foram invalidados por impedimento. O primeiro com Mitrovic e, logo depois, com Talisca.

Al-Nassr e Al-Hilal seguem na trocação no segundo tempo A etapa final seguiu movimentada, com o Al-Hilal saindo para o jogo em busca do empate. E teve uma chance incrível com Al Dawsari, que acertou a trave. No rebote, Bento fez uma defesa incrível, mandando para escanteio. Na cobrança, Kanno quase igualou o marcador. O time de Jorge Jesus seguia criando chances. Malcom perdeu mais uma. Em contragolpe, Cristiano Ronaldo fez Bono trabalhar. Em seguida, saiu o gol de empate do Al-Hilal. Al Dawsari tocou de calcanhar para Renan Lodi. O lateral brasileiro cruzou na medida para Milinkovic-Savic subir mais alto que a defesa e cabecear sem chances para Bento. No fim, os jogadores do Al-Hilal pediram pênalti em saída de Bento, que acabou acertando a mão em Mitrovic. O árbitro foi chamado para ver o lance no VAR. Contudo, ele não voltou atrás e mandou o jogo seguir.