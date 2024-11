Brasileiro avalia momento do Nürnberg na segunda divisão do Alemão

Zagueiro assumiu titularidade da equipe e contribuiu com duas assistências nas últimas partidas do campeonato

O Nürnberg vem tendo uma sequência positiva nas últimas rodadas da 2° divisão do Campeonato Alemão. Após um começo irregular, a equipe venceu os últimos três jogos que fez na competição, com destaque para as goleadas de 4 a 0, contra o Greuther Fürth, e de 8 a 3, contra o Jahn Regensburg.

Assim, um dos destaques do time, o lateral Danilo Soares fez uma análise do retrospecto recente da equipe. Além disso, o jogador ressaltou como esses resultados dão confiança para o grupo nas próximas rodadas da liga.

“Estamos vivendo um grande momento na competição, com boas vitórias e duas goleadas em sequência, e queremos dar continuidade a essa fase. Temos trabalhado bastante e nos dedicado em cada treinamento. Esses resultados nos dão confiança para seguir nesse ritmo e continuar crescendo ao longo do campeonato”, disse.