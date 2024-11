Botafogo deve contar com retorno de Júnior Santos na próxima semana

Na reta final de temporada, o técnico Artur Jorge está próximo de contar com o retorno de Júnior Santos ao Botafogo. O atacante não sente mais dores na região da tíbia da perna esquerda e deve estar à disposição do técnico na próxima semana, de acordo com o jornalista Bernardo Gentile.

No entanto, o Alvinegro trabalha com cautela a volta do jogador e, por isso, ele não deve retornar no clássico contra o Vasco, na próxima terça-feira (5). Assim, Júnior Santos deve atuar contra o Cuiabá, no sábado (9).

O jogador passou por uma cirurgia na tíbia, após sofrer uma fratura no local na vitória por 1 a 0 do Botafogo sobre o Internacional, no dia 20 de julho. No entanto, o jogador conseguiu retornar antes do tempo previsto. Inicialmente eram três meses, mas ele voltou a atuar no dia 28 de setembro, contra o Grêmio. Porém, Júnior Santos sentiu dores no local da lesão na partida e, dessa forma, realiza trabalhos de fortalecimento para voltar novamente.