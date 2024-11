Betinho Marques: Argentina faz festa para o ‘Mineiro’; Deyvinho encanta Buenos Aires

Deyverson é um pouco do resgate do futebol descontraído, alegre, folclórico, cativante, mas que se sustenta pela boa técnica

Acompanhando os programas de TV dos hermanos, todos falaram que nunca houve uma festa assim da hinchada do River e que, para muitos, foi a mais emblemática vista na Argentina. Tudo isso com o Galo como protagonista, já que, para todos, teria sido uma resposta à linda festa dos atleticanos na semana anterior.

A conexão pelo atacante “ousado” do Galo foi tão grande que os noticiários falavam até da esposa de Deyvinho. Sim, de tanto falar da Karina, ela está em evidência em Buenos Aires. Não bastasse isso, os meninos que brincavam na rua, sem qualquer exagero, ao ver uma camisa do Atlético, simulavam quedas, faziam piscadinhas e…

Deyverson é um pouco do resgate do futebol descontraído, alegre, folclórico, cativante, mas que se sustenta pela boa técnica, que fica para muitos para trás e esquecida no personagem inteligente do esposo da famosa Karina.

A Argentina fez festa para o Galo. Literalmente, o Atlético, tirando os episódios de tentativas ds atraso de ida ao estádio, viveu dias felizes em Buenos Aires. Os boquenses adotaram o Mineiro e estão de sorriso aberto, já perdoaram a eliminação de 2021 e sonham com Deyvinho.