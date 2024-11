Atlético garante maior premiação em 116 anos de clube. Saiba os valores

Equipe mineira está na final da Copa do Brasil e da Libertadores, o que já vai garantir um incremento nos cofres

Agora, o Galo já acumulou R$ 71,4 milhões em prêmios nas competições. Isso inclui R$ 19,6 milhões pela Copa do Brasil e R$ 9,9 milhões de dólares (equivalente a R$ 51,8 milhões) pela Copa Libertadores.

Até então, o recorde atleticano era de 2021, quando o Galo conquistou o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil e o Brasileirão. Naquela ocasião, o time alvinegro alcançou as semifinais da Copa Libertadores e, ao final, a diretoria recebeu R$ 145 milhões.

O Atlético vive um ano mágico nos torneios mata-mata. O clube mineiro chegou às finais da Copa do Brasil e da Libertadores , assegurando a maior premiação de sua história em 116 anos.

Considerando o pior cenário possível, em que o time perdesse ambas as taças, o total chegaria a R$ 242,2 milhões. Se conquistar os dois títulos, esse valor subiria para R$ 334,4 milhões.

As finais já têm datas marcadas. Afinal, no próximo domingo (3), o Atlético irá ao Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo, às 16h (horário de Brasília). A grande decisão ocorrerá no dia 10 de novembro, também um domingo, às 16h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte. Aliás, a final da Libertadores também está programada: será dia 30 de novembro, um sábado, na Argentina, contra o Botafogo.