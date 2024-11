Atlético confirma liberação, e meia será reforço contra o Flamengo

Zaracho estava fora do Atlético desde 20 de agosto e tratou um problema no púbis

O Atlético confirmou, na tarde desta sexta-feira (1), que o meia Matias Zaracho está liberado e participará do jogo contra o Flamengo, neste domingo (3), no Maracanã, pela ida da final da Copa do Brasil.

Em comunicado no X (antigo Twitter), o Galo desejou um bom retorno ao jogador.

“O meio-campista Zaracho foi liberado pelo departamento médico alvinegro e está à disposição de Gabriel Milito para a sequência da temporada”, informou o clube.