Athletico x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste sábado (2), o Athletico recebe o Vitória na Ligga Arena, no duelo de desesperados pela 32ª rodada do Brasileirão. O Furacão é o 16º colocado, com 34 pontos, enquanto o Rubro-Negro é o 14º, somando 35 pontos na tabela.

Onde assistir

A Rede Furacão transmite a partida ao vivo.

Como chega o Athletico

Após a grande vitória sobre o Cruzeiro, o Furacão volta a atuar em casa e conta com o apoio de sua torcida. O técnico Lucho González terá o retorno de Fernando, que disputa posição com Esquivel na lateral-esquerda. Na lateral-direita, Madson deve ser desfalque, e Cuello deve assumir o setor. Canobbio e Mastriani também serão ausências, com o ataque formado por Julimar e Pablo.