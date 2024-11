‘Queda no inferno’: jornal espanhol deprecia ‘aposentadoria’ de Adriano e rotina na favela

Matéria do 'Marca', um dos principais veículos esportivos da Europa, repercutiu negativamente nas redes sociais e postagem foi excluída do X

A rotina de Adriano Imperador na Vila Cruzeiro, favela onde nasceu e cresceu no Rio, ganhou destaque negativo na reportagem especial do jornal espanhol ‘Marca’. A matéria usou do estereótipo para tratar vídeos recentes do momento de lazer do ex-jogador como sua ”enésima ida ao inferno”. Referindo-se aos vícios ”preocupantes” de Didico.

A matéria diz que as recentes aparições de Adriano “preocuparam os milhares de torcedores que vibraram com o brasileiro há décadas”. Na sequência, o jornalista espanhol Javier Estepa cita um vídeo em que o ex-jogador aparece descalço enquanto bebe cerveja com os amigos pelas ruas da comunidade.

“A enésima ida ao inferno de Adriano: álcool, favelas e uma imagem que preocupa”, dizia o título. A reportagem causou uma repercussão altamente negativa nas redes sociais nesta manhã de sexta-feira (1), e o perfil do jornal no X excluiu a postagem pouco depois.