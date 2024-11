Vitor Roque marca duas vezes pelo Betis em menos de 20 minutos na Copa do Rei

Brasileiro entrou no fim da partida para completar a goleada do Betis por 6 a 1 contra o Gévora, da Primera Extremeña, liga regional equivalente

Vitor Roque marcou duas vezes em menos de 20 minutos na Copa do Rei da Espanha. Nesta quinta-feira (31), o brasileiro entrou no fim da partida para completar a goleada do Betis por 6 a 1 contra o Gévora, pela primeira fase. O adversário do Betis, aliás, disputa a Primera Extremeña, liga regional equivalente à sexta divisão. Confira o vídeo!

