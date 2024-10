Vini Jr posta foto em que se declara a ex-namorada e aumenta rumores de volta

Atacante do Real Madrid parabenizou Maju Mazalli por seu aniversário. Influenciadora ganhou uma festa na casa do craque na Espanha

“Festinha surpresa ontem”, apontou a amada do atacante brasileiro em um registro com balões personalizados com o seu nome.

Além disso, outra foto que Maju compartilhou expõe uma das peças da coleção pessoal de Vini Jr, que conta com autógrafos de personagens esportivos icônicos. Tanto do futebol, como do basquete e também do futebol americano.