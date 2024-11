Vasco e A-CAP voltam à disputa em arbitragem na FGV

Vasco e A-CAP voltarão à disputa na arbitragem na Fundação Getúlio Vargas (FGV), foi suspensa em julho por 90 dias. A FGV, assim, concedeu o prazo até esta quinta-feira para as partes sinalizarem um acordo entre Vasco e A-CAP, o que não ocorreu. Então, a arbitragem será retomada automaticamente.

O Vasco pede a rescisão de contrato de investimento e do acordo de acionistas com a 777 Partners, enquanto os americanos querem a retomada do controle e do contrato assinado em 2022. Além disso, o clube de São Januário deu valor à causa em apenas R$ 1 milhão, a empresa, por sua vez, colocou em R$ 700 milhões, o mesmo “preço” do contrato original de investimento no futebol.