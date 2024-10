Valencia x Real Madrid é adiado após enchente com 92 mortes na cidade

No momento, há muitas pessoas desaparecidas, o que fez com que a Agência Meteorológica Estatal Espanhola (Aemet) declarasse alerta vermelho no território.

Além disso, a partida entre Villarreal e Rayo Vallecano e mais três duelos da segunda divisão espanhola também serão remarcados. Também haverá um minuto de silêncio em todas as partidas realizadas no país, em memória das vítimas da tragédia.

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) acatou o pedido La Liga e suspendeu o duelo entre Valencia e Real Madrid , que aconteceria no próximo sábado, no Mestalla. O adiamento aconteceu em virtude das enchentes que deixaram 92 mortos na região de Castellón.

O Mestalla, estádio do Valencia, se transformou em um posto de atendimento de emergência e coleta de alimentos e itens essenciais para as vítimas das enchentes. A tragédia também já causou a suspensão do jogo entre Valencia e Lietkabelis, pela Euroliga de basquete, que aconteceria na última terça-feira (29).

Entenda o caso

Valência, terceira maior cidade da Espanha, tem enfrentado sérios problemas com as chuvas torrenciais que atingiram a região nesta semana. Em municípios como Turís e Utiel, choveu o esperado para o ano inteiro. Assim, meteorologistas relacionam o aumento da temperatura do mar Mediterrâneo com a intensidade das chuvas.