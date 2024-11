Sporting x Estrela Amadora: onde assistir, escalações e arbitragem

Times entram em campo, nesta sexta-feira, às 17h45, no Estádio José Alvalade, pela 10ª rodada do Campeonato Português Crédito: Jogada 10

O Sporting volta a entrar em campo nesta sexta-feira (1/11) contra a Estrela da Amadora, pela 10ª rodada do Campeonato Português. O encontro entre o time de Rúben Amorim e José Faria acontece, às 17h45 (de Brasília), no Estádio José Alvalade. De momento, o Sporting segue na liderança isolada do campeonato nacional, com 27 pontos ao fim de nove jogos. Porto (24) e Benfica (19) fecham as primeiras posições da tabela. A Estrela Amadora, por sua vez, ocupa a 16ª posição, com apenas seis pontos. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Onde assistir Sporting e Estrela Amadora, pela 10ª rodada do Campeonato Português, aliás, terá a transmissão da ESPN 4

Como chega o Sporting Sob possível saída do técnico Rúben Amorim para o United, os Leões querem manter o bom desempenho. O treinador, afinal, deve promover mudanças. Franco Israel volta ao time titular após Vladan Kovacevic jogar Taça da Liga. O trio de centrais, aliás, terá a volta de Debast e Diomande. O belga atua pela direita, com o costa-marfinense no meio e Inácio à esquerda. No meio-campo, Hjulmand faz dupla com Daniel Bragança. As alas devem, ao que tudo indica, ficar responsáveis por Geovany Quenda e Geny Catamo, já que Nuno Santos não deverá voltar a jogar esta temporada.