São Paulo negocia renovação de contrato com Liziero

Volante tem vínculo com o Tricolor Paulista até o meio do ano que vem, mas clube paulista já busca estender contrato com o atleta

O São Paulo abriu conversas para renovar o contrato com o volante Liziero. O contrato do jogador vai até o meio do ano que vem, mas o Tricolor tenta estender este período. As conversas se iniciaram nas últimas semanas. O clube fez uma proposta e recebeu uma contraproposta, que não foi aceita. Agora, a diretoria do Soberano prepara uma nova oferta para apresentar ao staff do atleta.

Liziero tem sido reserva na equipe comandada por Luis Zubeldía, mas ganhou destaque no fim de semana ao marcar um golaço contra o Criciúma, no empate em 1 a 1 em Santa Catarina. Contudo, as negociações para uma renovação começaram antes mesmo do embate no Heriberto Hulse.