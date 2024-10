Rúben Amorim desconversa, mas promete falar sobre acerto com United

“Sei que vocês fizeram viagem para vir aqui falar sobre isso e é natural, mas vamos deixar isso para o fim do jogo. No fim do jogo falarei sobre todas essas questões, mas agora quero que a equipa se foque, e eu também, no jogo. Prometo que no fim do jogo vou falar sobre isso e ficará tudo mais esclarecido. Falar sobre isso agora é mais uma desestabilização para o plantel, o foco é no jogo e amanhã responderei a essas perguntas”, disse Rúben Amorim.

De acordo com o “The Athletic” e o jornal “A Bola”, os Diabos Vermelhos já tem um acordo com o treinador português, que será o substituto de Erik ten Hag. O salário de Amorim deve ficar na casa de 650 mil euros mensais (R$ 4 milhões) e valerá até junho de 2027.

Rúben Amorim foi alvo do Liverpool no começo do ano. Já nas últimas semanas, o português foi apontado como o sucessor natural de Pep Guardiola no Manchester City. Contudo, o United se apressou e fechou a contratação do treinador.