Racing x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

O Corinthians encara o Racing nesta quinta-feira (31/10), às 21h30, no estádio El Cilindro, em Buenos Aires, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. As equipes ficaram no empate em 2 a 2 na Neo Química Arena no jogo de ida e, quem vencer em Avellaneda, avança para a grande decisão. Contudo, um novo empate leva a partida para os pênaltis. Quem avançar, encara na decisão o Cruzeiro, que eliminou o Lanús.

Este duelo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão a partir das 20h (de Brasília) com seu tradicional pré-jogo. Com a bola rolando, Cesar Tavares está na narração.