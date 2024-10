Presidente do Peñarol engrossa coro por liberdade de torcedores no Brasil

Após o término do jogo entre Peñarol e Botafogo, o presidente do clube uruguaio, Ignacio Ruglio, foi as redes sociais para se manifestar sobre diferentes temas. E um deles foi reforçar os pedidos para que os 21 torcedores do clube que seguem presos no Brasil sejam libertados.

Na manifestação do mandatário, o tom foi de que, com a classificação do time brasileiro para a final da Libertadores, não havia mais motivo para qualquer represália. A saber, ele manteve a linha de raciocínio de que os prisioneiros em questão “só se defenderam” de uma suposta emboscada sofrida no Rio de Janeiro.