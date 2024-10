Pendurado, Barboza, do Botafogo, admite ‘medo’ ao entrar contra o Peñarol

Zagueiro entrou no segundo tempo na classificação do Glorioso para final da Libertadores e afirma 'calma' para não levar amarelo

A preocupação do Botafogo para o duelo contra o Peñarol, pela semifinal da Libertadores, era com os jogadores com dois cartões amarelos. Um deles era o zagueiro Alexsander Barboza, que foi chamado por Artur Jorge após expulsão de Mateo Ponte. Ele entrou em campo no segundo tempo e admitiu que sentiu medo.

“Quando o Arthur me chamou eu fiquei com muito medo. Eu queria entrar, ajudar meus colegas, meu time, mas também tinha medo de tomar um amarelo e perder a final. Tratei de jogar com calma, e acho que o terceiro gol deles, olhando a jogada de novo, eu modero a minha velocidade e meu ímpeto para chegar na bola, e o jogador encontra um espaço para colocar a bola por cima. Eu acredito que, se eu não tivesse dois amarelos, essa jogada seria outro contra-ataque para gente”, analisou Barboza.