Palmeiras x Fluminense, pela final do Brasileirão Sub-17: onde assistir e escalações

Equipes fazem a decisão, nesta sexta-feira, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Caso confronto empate, haverá disputa por pênaltis Crédito: Jogada 10

Palmeiras e Fluminense fazem a final do Campeonato Brasileiro Sub-17, nesta sexta-feira (1/11), às 18h30, no Allianz Parque. O Tricolor chegou à decisão depois de eliminar o Santos na semi, enquanto o Verdão Palmeiras passou pelo Botafogo após duas vitórias. Agora, em duelo único, se empatar a decisão do título irá para os pênaltis. Crias da Academia e Moleques de Xerém já se enfrentaram na primeira fase da competição, por estarem no mesmo grupo. O time paulista e o carioca avançaram em primeiro e segundo lugar, respectivamente. Portanto, o Verdão tem o direito de decidir o confronto em casa. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Onde assistir A final entre Palmeiras e Fluminense do Campeonato Brasileiro Sub-17, aliás, terá a transmissão do Sportv (canal fechado).

Como chega o Palmeiras O Palmeiras conquistou as duas últimas edições do Brasileiro Sub-17. Em 2022, o time ficou com a taça após superar o Grêmio por 2 a 1, em Porto Alegre. No ano passado, as Crias da Academia foram campeãs ao vencerem o São Paulo por 3 a 0, com três gols do atacante Estêvão. O técnico Gustavo Almeida, aliás, disputará a final do Campeonato Brasileiro Sub-17 pela segunda vez. Em 2019, foi vice-campeão justamente pelo Corinthians. Agora, o treinador vai tentar colocar a terceira taça nas mas do alviverde, que tem a melhor defesa e ataque da competição.

Como chega o Fluminense Do outro lado, o Fluminense entra novamente com uma fonte inesgotável de talentos. A garotada que ficou conhecida como “Esquadrilha 07” e vem dominando a categoria, que é liderada por jovens como o atacante Riquelme Felipe e o meia Isaque, e que estão nos planos do profissional para 2025. Campeão invicto da Copa do Brasil Sub-17, o Fluminense, aliás, avançou para a final do Campeonato Brasileiro da modalidade após vencer o Santos, por 2 a 1, com gols dos Moleques de Xerém. Além do “Casal 20 de Xerém”, o atacante Matheus Reis e o volante Wallace Davi são dois atletas que estão mais perto de atuarem o profissional. O time também conta com outros destaques, como o volante Ruan Sales, o meia Naarã Lucas e o atacante Wesley Natã. Se vencer o Palmeiras, o Tricolor, afinal, será a primeira geração de Moleques de Xerém a faturar as duas competições organizadas pela CBF na categoria.