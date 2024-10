Narrador comunica demissão da Globo após 13 anos

Narrador do SporTV desde 2013, Henrique Guidi se despediu da programação esportiva da Globo nesta quinta-feira (31). O profissional pediu demissão após 13 anos desde seu retorno à TV e alegou motivos pessoais para tal decisão. O comunicador garantiu permanência no esporte – não na locução – e mostrou-se honrado com as experiências no grupo e no ramo.

Henrique Guidi confirmou a saída através de um texto publicado nas redes sociais, com registros da passagem pela Globo. O profissional agradeceu aos companheiros de profissão, relembrou momentos emblemáticos e abriu o coração aos seguidores que o acompanham no Instagram.

Veja publicação

“Eu fui muito feliz aqui. Muito, mesmo. Em 5 de janeiro de 2009, cheguei menino, estagiário. Saí da TV, não do grupo, e voltei em 14 de agosto de 2011 pra me despedir novamente 13 anos depois. Aqui eu narrei 3 Olimpíadas (uma in loco). Contei pra milhões de pessoas que um dos maiores times do mundo foi rebaixado no campeonato seguinte à morte do Rei.

Eu narrei o acesso do meu time do coração à primeira divisão depois de 15 anos com o meu pai gritando pro vizinho que era o filho dele na TV”, e prosseguiu: