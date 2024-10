Murilo e Piquerez treinam no Palmeiras e se aproximam do retorno aos gramados

Dupla participou de parte do treino com os companheiros e deve estar à disposição do técnico Abel Ferreira em breve Crédito: Jogada 10

O Palmeiras treinou nesta quinta-feira (31) e seguiu preparação para o duelo contra o Corinthians, na próxima segunda (4), na Neo Química Arena, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A boa notícia ficou por conta de Murilo e Piquerez, que avançaram na recuperação de suas lesões. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os dois participaram de parte do trabalho com os demais jogadores do Verdão. O zagueiro está fora de ação desde o início de outubro, quando sofreu uma lesão na coxa. Dessa maneira, iniciou a transição entre as partes física e técnica.

Por outro lado, Piquerez está há mais tempo na transição, embora sua lesão tenha sido mais grave. O lateral uruguaio passou por cirurgia no joelho em julho e tinha previsão de voltar a atuar somente em 2025. No entanto, sua recuperação foi mais rápida que o esperado e ele pode retornar ainda neste Brasileirão. A dupla participou do aquecimento com os companheiros e entrou na atividade em espaço reduzido como coringas. Em seguida, seguiu o cronograma específico com o Núcleo de Saúde e Performance, enquanto os demais atletas se enfrentaram em espaço mais aberto. Palmeiras terá a volta de dois jogadores contra o Corinthians Para o duelo contra o Corinthians, fora de casa, o técnico Abel Ferreira terá os retornos de Marcos Rocha e Aníbal Moreno, que estavam suspensos e não enfrentaram o Fortaleza no Allianz Parque.