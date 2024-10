Morre o pianista Arthur Moreira Lima, torcedor ilustre do Fluminense

Aos 84 anos, músico, que gravou o hino do clube carioca ao piano, lutava contra um câncer no intestino em Florianópolis

Um dos maiores nomes do piano brasileiro, Arthur Moreira Lima morreu nesta quarta-feira (30), aos 84 anos. Assim, o músico estava internado no Hospital Imperial de Caridade, em Florianópolis (SC), onde morava desde 1993 e lutava contra um câncer no intestino.

O músico era torcedor ilustre do Fluminense. Inclusive, recebeu homenagem da torcida tricolor e gravou o hino do clube ao piano. Além disso, recebeu o título de Doutor Honoris Causa da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), homenagem aprovada por unanimidade no Conselho Universitário em 22 de agosto.

Nascido no Rio de Janeiro em 1940, o pianista sempre esbanjou talento desde jovem. Nesse sentido, construiu uma carreira sólida e internacional. Afinal, tocou, nos anos 1970, com as filarmônicas de Leningrado, Moscou e Varsóvia, as sinfônicas de Berlim, Viena e Praga, assim como com as orquestras da BBC de Londres e a Nacional da França.