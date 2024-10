Lille x Lyon: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Francês 2024/25. Nesta sexta-feira, 1º de novembro, Lille e Lyon se enfrentam às 17h (de Brasília), no Stade Pierre Mauroy, em partida válida pela 10ª rodada da Ligue 1. A partida coloca frente a frente duas equipes que brigam na parte de cima da tabela.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV (YouTube).

Como chega o Lille

O Lille faz um grande início de temporada no Campeonato Francês e aparece na 4ª posição, com 17 pontos, na zona de classificação para as próximas competições europeias. A diferença para o líder PSG é de seis pontos, e de apenas três para o vice-líder Monaco. Ao mesmo tempo, o time vem de uma vitória no clássico contra o Lens por 2 a 0 e está invicto há sete jogos na Ligue 1.