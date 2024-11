Jogadores do Cruzeiro retrucam provocação do Lanús: ‘Vai ver a gente pela televisão’

Os jogadores do Cruzeiro reagiram à provocação do goleiro Nahuel Losada, do Lanús, após a classificação brasileira para as semifinais da Copa Sul-Americana, na última quarta-feira (30), na Argentina.

“Futebol é assim. Não levo para o lado pessoal. É bom esse estímulo. Isso gera rivalidade. Falou, vamos ver. No dia 23, ele vai estar nos assistindo”, retrucou Matheus Henrique.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O zagueiro Zé Ivaldo, por sua vez, respondeu de maneira ainda mais direta.