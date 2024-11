Italiano: Fiorentina vence Genoa, aproveita tropeço da Juve e sobe na tabela

Vitória por 1 a 0 sobre lanterna do Calcio deixa Viola na zona de classificação para a próxima edição da Champions

A Fiorentina venceu o Genoa por 1 a 0 fora de casa, nesta quinta-feira (31), em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Italiano 2024/25. Gosens marcou o gol da vitória aos 18 minutos do segundo tempo, sobre os lanternas da competição, e a Viola aproveitou o tropeço da Juventus para subir na tabela.

Dessa maneira, com o resultado, no Estádio Luigi Ferraris, em Gênova, a Fiorentina chegou aos 19 pontos e subiu para a 4ª posição na tabela, na zona de classificação para a próxima edição da Champions. Além disso, a diferença para o líder Napoli é de seis pontos, enquanto a Juve aparece em 6º, com 16.

Por outro lado, o Genoa segue na lanterna do Campeonato Italiano, com apenas seis pontos em 10 partidas. Assim, a equipe venceu apenas um jogo e está a dois pontos do Monza, primeiro time fora da zona de rebaixamento.