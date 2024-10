Grupo City tem interesse em Hugo, goleiro do Flamengo emprestado ao Corinthians

Representantes do Grupo City já entraram em contato com o Flamengo. Corinthians tem prioridade na compra do jogador até o fim de novembro Crédito: Jogada 10

O Grupo City, que conta com grandes clubes em sua rede, como o Manchester City, está interessado pela contratação de Hugo Souza. Segundo o jornalista Venê Casagrande, os representantes do conglomerado já entraram em contato com o Flamengo, que possui os direitos do jogador. Eles esperarão a situação do goleiro com o Corinthians para tentar a contratação. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Previsto em contrato de empréstimo, o Corinthians tem a opção de compra de 60% dos direitos do jogador até o final de novembro. O valor é de R$ 4,8 milhões.