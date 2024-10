Gerson acusa dores na coxa após empate entre Flamengo e Internacional

Rubro-Negro não divulgou informações sobre o meia, que deverá ser analisado na reapresentação do elenco ao Ninho do Urubu nesta quinta

O empate em 1 a 1 com o Internacional na noite da última quarta-feira (30), no Beira-Rio, levou Gerson ao limite físico. Em campo por toda partida, o capitão do Flamengo ficou estirado no gramado por alguns minutos após o apito final e acusou dores na coxa ainda no local. Membros da comissão técnica e do Departamento Médico o atenderam antes mesmo da descida para o vestiário.

A cena dos jogadores desabando como peças de dominó em campo marcou o fim de jogo rubro-negro no Beira-Rio. O desgaste estava evidente em praticamente todos atletas, mas especialmente em Gerson – que participou de 51 partidas do Flamengo no ano. A expressão do capitão acusava algo para além do cansaço e isso preocupou torcedores, visto que o primeiro jogo da final da Copa do Brasil está marcado para este domingo, dia 03 de novembro.

O Flamengo ainda não divulgou informações sobre Gerson, que deverá passar por avaliação no Ninho do Urubu nesta quinta-feira (31). O grupo se reapresentará ao CT horas após o desembarque no Rio de Janeiro – previsto para ocorrer no início da tarde.