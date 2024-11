Fluminense x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Tricolores se enfrentam nesta sexta-feira, às 21h, no Maracanã, na abertura da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro

Um duelo de Tricolores inaugura a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, Fluminense e Grêmio medem forças nesta sexta-feira (1), às 21h (de Brasília), no Maracanã. Trata-se, portanto, de um confronto direto na luta contra o rebaixamento.

Como chega o Fluminense

O técnico Mano Menezes poderá contar com o retorno de Facundo Bernal, que volta de suspensão, depois de ter ficado de fora do duelo com o Vitória, em Salvador. Thiago Silva e Nonato estão recuperados de suas respectivas lesões, entretanto dependem do aval do Departamento Médico para estarem entre os relacionados. Por outro lado, Kevin Serne e Lelê seguem fora de combate.

Como chega o Grêmio

A tendência é que o volante Edenilson retorne para o lado direito do meio-campo para reforçar o setor defensivo diante do Tricolor de Laranjeiras. O foco, então, será equilibrar o esquema e manter Soteldo na frente para ser uma opção de velocidade nos contra-ataques. Dodi e Diego Costa voltam de suspensão. Por fim, Aravena deve ficar como opção no banco de reservas.

FLUMINENSE X GRÊMIO

Brasileirão-2024 – 32ª rodada

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data e horário: 01/11/2024, às 21h (de Brasília)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Manoel (Thiago Silva), Thiago Santos, Diogo Barbosa; Facundo Bernal, Martinelli, Paulo Henrique Ganso; Lima, Arias e Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes.

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Edenilson, Cristaldo (Monsalve) e Soteldo; Braithwaite. Técnico: Renato Gaúcho

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (Fifa-SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Rafael Traci (SC)