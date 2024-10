Fluminense tenta quebrar jejum diante do Grêmio, no Maracanã, pelo Brasileirão

Apesar de ter vencido o Grêmio pela Libertadores, o Fluminense tem tido dificuldades para superar o adversário pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Afinal, a equipe carioca não vence o Tricolor gaúcho no Rio de Janeiro pela competição desde 2019.

Desde então, nos últimos três duelos pelo torneio nacional no estádio, o time de Laranjeiras acabou derrotado, perdendo por 3×2, em 2023, e 1 x 0, em 2021 e 2020. Nos últimos dez confrontos, a equipe carioca levou a melhor em apenas duas oportunidades: neste ano pela Libertadores e em 2019 pelo Brasileirão.

No último triunfo, que aconteceu no dia 29 de setembro de 2019, pela 22ª rodada da competição, os comandados do técnico Marcão saíram de campo com o 2 a 1 no placar.